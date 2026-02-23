Famalicão: Maria Rodrigues (Liberdade) foi sexta nos 1500 metros

A atleta do Liberdade correu, este fim de semana, no Nacionais sub-20 de pista curta, em Braga.
Nos 1500 metros conquistou o sexto lugar com um novo recorde pessoal, e nos 3000 metros foi décima quinta.
O fim de semana desportivo para as equipas de formação do FC Famalicão, que competem nos campeonatos nacionais, saldou-se por duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipa sub-19 empatou, sem golos, na receção ao Santa Clara. No quinto lugar, o Famalicão soma 4 pontos em outras tantas partidas. Na próxima jornada, sábado, o Famalicão visita Vila Conde, para defrontar o Rio Ave.
No nacional sub-17, também apuramento de campeão, os famalicenses perderam, 1-0, em Guimarães, diante do Vitória. Já se jogaram quatro partidas e o Famalicão é sétimo, com 4 pontos. Na próxima jornada, domingo, recebe o Braga.
A equipa sub-16, no nacional da 2.ª divisão, apuramento de campeão, venceu, 2-0, nos Açores, o Santa Clara, com golos de Tomás Figueiredo e Rodrigo Bernardo. Está no terceiro lugar, com 11 pontos em seis partidas. Próxima jornada, domingo, receção ao Nacional.
Afonso Coutinho e Manuel Pinto deram a vitória à equipa sub-15 sobre a Académica de Coimbra. Com quatro jornadas disputadas na fase de manutenção, o conjunto famalicense é quinto, com 6 pontos. Na próxima jornada, domingo, visita o Salgueiros.
No âmbito da sua recandidatura à presidência da Distrital do PSD, sob o mote “União e Confiança”, Paulo Cunha desafia os jovens a assumirem uma participação mais ativa na vida política. Numa mensagem dirigida especialmente para eles, afirma que «a juventude não é apenas o futuro do partido — é parte essencial do seu presente». Por isso, para o famalicense, uma estrutura distrital «só é verdadeiramente forte quando é aberta, participada e intergeracional».
O dirigente da distrital de Braga e candidato considera que os principais desafios da nova geração dizem respeito à precariedade laboral e acesso à habitação. «Se queremos jovens envolvidos, temos de garantir condições reais de estabilidade, mérito e mobilidade», disse, prometendo continuar atentos aos seus problemas.
O candidato assume, ainda, o compromisso de diálogo permanente com a Juventude Social Democrata, defendendo uma participação estruturada e consequente na definição das prioridades políticas do distrito. «União significa integrar. Confiança significa dar responsabilidade», afirma.
Sublinhando a importância da captação e retenção de talento em Braga, Paulo Cunha conclui com uma mensagem: «com união e confiança, construiremos uma distrital mais forte, mais preparada e mais próxima dos jovens. O presente também é jovem».
A equipa conjunta do Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa recebeu e venceu o Rugby Agrária, por 37-22, partida a contar para o Nacional da 2.ª divisão.
As duas formações entraram determinadas, proporcionando um jogo intenso e equilibrado em largos períodos. A formação da casa foi mais eficaz nos momentos decisivos, conseguindo construir uma vantagem que foi determinante no desfecho do encontro. O CRF/Trofa apontou cinco ensaios, concretizou três transformações e somou ainda duas penalidades.
Com este resultado, o CRF garante os quatro pontos da vitória como também o ponto de bónus ofensivo, reforçando a sua posição na tabela classificativa.
A equipa prepara-se, agora, para uma deslocação exigente, no próximo domingo, o Douro Rugby, em Vila Nova de Gaia.
O FC Famalicão joga esta segunda-feira, no Estádio Municipal, com o Casa Pia. Hugo Oliveira tem praticamente todo o plantel disponível, pois apenas Óscar Aranda ainda recupera da grave lesão sofrida no joelho. Rodrigo Pinheiro está recuperado e Mathias de Amorim regressa depois de cumprir castigo. «Esta é daquelas semanas em que o treinador está feliz, mas tem dores de cabeça. Temos o grupo quase todo disponível. Vamos estar fortes, jogue quem jogar», referiu o treinador na antevisão ao jogo.
Hugo Oliveira, perante um adversário que está numa sequência de quatro jogos sem perder, projeta um jogo «extremamente competitivo, diante de uma equipa que está num bom momento. A chegado do novo treinador teve impacto, mas como habitualmente olhamos mais para nós, para os nossos caminhos e ideias. Estaremos novamente em casa, com os nossos adeptos a quem queremos dar uma alegria».
Famalicão e Casa Pia jogam esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio Municipal.
A Confraria do Senhor dos Passos da Paróquia de Santa Maria de Arnoso, organiza as solenidades do Senhor dos Passos no dia 28 de fevereiro e 1 de março.
As celebrações iniciam-se no sábado, dia 28, às 18h00, com a Eucaristia, seguindo-se o IV Concerto Paixão do Senhor, com início às 21h30. Participa o Grupo Etnográfico Rusga de Joane.
Já no domingo, dia 1, às 10h30, realiza-se a eucaristia em Honra do Senhor dos Passos, solenizada pelo grupo coral da paróquia, na Capela do Senhor dos Passos. Segue-se, às 14h30, a receção à Banda Marcial de Arnoso e às autoridades religiosas e civis, na Escola Básica Conde de Arnoso. Às 15h00, começa a Solene Procissão dos Passos com o Sermão do Pretório no Multiusos – Casa de Arnoso a cargo do padre Manuel António Barbosa Moreira. A procissão pelas ruas da freguesia, com vários figurados, representando quadros bíblicos da Paixão de Cristo. Destacam-se alguns dos pontos altos que marcam e enriquecem esta celebração, como o Sermão do Encontro, canto da Verónica no decorrer da procissão ao Alto do Calvário, sendo esta acompanhada pela Banda Marcial de Arnoso. De regresso ao Multiusos – Casa de Arnoso, prossegue-se com o Sermão do Calvário e representação do quadro bíblico relativo à Morte do Senhor.
Findas as cerimónias de oração e fé, serão entregues os diplomas aos novos Irmãos da Confraria do Senhor dos Passos.
No passado fim de semana, no Campeonato Nacional de Juniores (sub-20) de Pista Curta, Ana Pereira foi sexta nos 800 metros, e sétima nos 1500 metros. Também da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, Tiago Silva, nos 800 metros, foi décimo terceiro.
Nesta prova, que decorreu na pista de atletismo do Fórum Braga, estiveram os melhores atletas nacionais sub-20 que alcançaram as marcas de qualificação exigidas pela Federação Portuguesa de Atletismo.