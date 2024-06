Famalicão: Maria Rodrigues vais aos Nacionais de sub-18 e sub-20

Já é conhecido o cartaz do Cinema Paraíso, cinema ao ar livre que vai na 25.ª edição, com sessões no Parque da Devesa, em Outiz e em Avidos.

No Parque da Devesa, nos dias 3, 10, 17 de julho e 14 e 21 de agosto pode ver, respetivamente, Maestro, de Bradley Cooper; Patos (versão portuguesa) de Guylo Homsy e Benjamin Renner; Os Excluídos, de Alexander Payne; Wonka, de Paul King; e Reino Animal, de Thomas Cailley.

No habitual registo de itinerância, no dia 14 de julho, no adro da Igreja de Gemunde, assista a Milagre em Milão, de Vittorio De Sica. Para o parque de merendas de Avidos, no dia 21 do mesmo mês, é exibido O Rapaz e a Garça, de Hayao Miyazaki.

Todos os filmes são de entrada gratuita, sempre às 22 horas.

Foto arquivo