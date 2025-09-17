Concelho, Política

Famalicão: Mariana Leitão confiante no crescimento da Iniciativa Liberal

No passado sábado, o auditório da Associação Teatro Construção, em Joane, recebeu a apresentação do programa eleitoral que o candidato da Iniciativa Liberal propõe para a vila. Plácido Dias teve a seu lado a líder nacional, Mariana Leitão, que se mostrou confiante no crescimento da Iniciativa Liberal nas próximas Autárquicas, numa alusão ao maior número de candidaturas face a 2021, bem como a força de cada uma dessas candidaturas.

Para Joane, Mariana Leitão manifestou a sua confiança na eleição de Plácido Dias como futuro presidente da junta, enquanto que Paulo Ricardo Lopes, líder concelhio do partido, garantiu que «nenhum dos vários candidatos do PS em Joane tem hipóteses de fazer melhor do que a nossa equipa, tão bem comandada pelo Plácido Dias».

Mariana Leitão também endossou palavras a Paulo Ricardo Lopes, candidato à presidência da Câmara. Descreveu-o como alguém «sem medo de afrontar as máquinas partidárias que dominam uma boa parte dos concelhos». Quanto a Miguel Fidalgo, disser ser «muito bom ver alguém tão novo e com tanta garra. Tenho a certeza que irá fazer vida difícil a qualquer adversário na Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão».

Paulo Ricardo Lopes falou da importância de eleger um vereador Liberal em Famalicão, para garantir «uma câmara mais eficiente, controlar despesa e reduzir impostos, algo que só será executado com capacidade de condicionar e escrutinar a coligação “Gasta Mais Famalicão”» e não quer que a governação do município volte ao PS, «pois com os socialistas é certo que nada muda».

Deixe um comentário

Famalicão: Trabalhos de repavimentação da Avenida Marechal Humberto Delgado condiciona trânsito

Os trabalhos de repavimentação da Avenida Marechal Humberto Delgado, entre o perímetro da nova rotunda e a rotunda de acesso à Estação Rodoviária, na Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro, vai condicionar a circulação de trânsito a partir desta quinta-feira até sábado e, depois, na segunda e terça-feira da próxima semana.

O trânsito será regulado pelas forças policiais competentes.

Para além da renovação do pavimento da via entre a nova rotunda e a rotunda da Estação Rodoviária, os trabalhos também contemplam a renovação de passeios, a construção de novas baias de estacionamento e a colocação de sinalização.

Hélder Malheiro é o árbitro do Casa Pia AC x FC Famalicão

A equipa de arbitragem para o jogo entre o Famalicão e o Casa Pia, da 6.ª jornada da I Liga, já está definida. A partida está marcada para domingo, às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, e terá Hélder Malheiro como árbitro principal.

Gonçalo Freire e Diogo Pereira serão os assistentes, Flávio Lima o 4.º árbitro. No videoárbitro estará Rui Oliveira, com o apoio de Jonathan Babo como AVAR.

Famalicão: Idoso de 85 anos desaparecido em Vermoim já foi encontrado

Adolfo da Silva tem 85 anos e desapareceu, na tarde desta quarta-feira, em Vermoim. Foi visto pela última vez perto da Garagem Central.

Vestia umas calças de ganga azul, camisola e sapatilhas sem cordões, de cor branca ou cinzenta.

O famalicense sofre de demência e alzheimer pelo que poderá estar desorientado.

Se o viu ou tem alguma informação, contacte a GNR de Joane, através do 252 920 230.

Famalicão: Chega denuncia vandalismo, insultos e ameaças

O CHEGA de VN Famalicão, em comunicado enviado à redação, denuncia e repudia os «recorrentes atos de vandalismo e censura política» aos cartazes de campanha no centro da cidade de Famalicão, mas também em Joane, Pousada de Saramagos e Gondifelos. Também alerta para a «constante intimidação, insultos e ameaças dirigidas aos nossos militantes e simpatizantes, sob diferentes formas».

O partido, liderado por Pedro Alves, fala de «uma clara tentativa de silenciar uma voz política legítima, através de métodos que atentam contra a liberdade de expressão e contra os princípios democráticos».

O último exemplo «desta campanha» foi a vandalização de um cartaz, tendo sido desenhado um bigode de Hitler no rosto do candidato à Câmara Municipal, Pedro Alves. «Esta tentativa de colar o CHEGA à imagem do nazismo é não só ofensiva, como paradoxal, porque nada tem que ver com a nossa visão política, que defende a liberdade individual, a democracia e o respeito pela soberania popular».

O CHEGA de Famalicão garante que não se deixará intimidar. «Continuaremos a defender, com firmeza e determinação, a liberdade, a democracia e o direito do povo conservador português a fazer ouvir a sua voz sem medo nem censura».

Sobre o episódio mais recente – a vandalização do cartaz – o Chega diz que no local existe uma câmara de vigilância «que poderá – e esperamos que seja – utilizada para identificar os criminosos». Esta circunstância, acrescenta, reforça a proposta de instalação de mais câmaras de videovigilância, «na cidade, mas também em áreas como o Parque da Cidade, garantindo maior segurança, prevenção e responsabilização de quem insiste em atacar a liberdade e a ordem pública».

Famalicão: Acidente perto do Central Park condiciona o trânsito em Ribeirão

Ao início da tarde desta quarta-feira, a colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo fez um ferido, na Avenida Portas do Minho, em Ribeirão.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi transportada para o hospital local pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Para o local foi também acionada a GNR e a Cruz Vermelha de Ribeirão.

Na sequência do acidente, o transito está condicionado.

Famalicão: Coligação (PSD/CDS) apresenta programa eleitoral na segunda-feira

A coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” apresenta no dia 22 de setembro, as linhas gerais do seu programa eleitoral para o ciclo autárquico 2025-2029. «Mais do que um plano de ação, é um compromisso com o presente e um legado para o futuro de Famalicão», assevera o candidato, Mário Passos.

A iniciativa está marcada para as 11h00, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel.

Mário Passos recandidata-se à presidência da autarquia famalicense sob o lema “Mais Futuro”, propondo um programa eleitoral assente em 6 grandes eixos: Famalicão “Mais Verde”, “Mais Qualificado”, “Mais Comunitário”, “Mais Saudável”, “Mais Inovador” e “Mais Inteligente”.