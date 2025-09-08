Famalicão: Mariana Leitão na apresentação do programa eleitoral para a vila de Joane

A Iniciativa Liberal (IL) apresenta, no dia 13 de setembro, o programa eleitoral para a vila de Joane, cuja candidatura é encabeçada por Plácido Dias. Está marcada para as 16 horas, no auditório da ATC, com a presença da líder nacional do partido, Mariana Leitão.
O candidato à Câmara e líder concelhio da IL, Paulo Ricardo Lopes realça que «a cerca de um mês da data das eleições estamos no timing ideal para aprofundar as medidas com que pretendemos Construir Vila Nova. No caso de Joane, fruto do trabalho dos últimos meses, estamos em condições de apresentar uma visão diferente, com um presidente sempre presente, com muito maior proximidade aos joanenses», afirma.
Segundo Paulo Ricardo Lopes, a lista a Joane apresenta um «misto de experiência e juventude»; quanto ao programa, adianta que tem um conjunto de propostas para «elevar o nível da Vila de Joane» e tornar a «comunidade mais coesa».
A presença da direção nacional do partido é, para a comissão concelhia da IL, «sinal da confiança na capacidade da lista encabeçada por Plácido Dias em obter um excelente resultado» que, acrescenta «será a sua eleição como presidente da Junta».
Além dos discursos e da apresentação do programa, o evento conta com animação por um grupo de danças de salão e lanche. Tudo aberto à comunidade.