Famalicão: Mariana Machado é vice-campeã Regional de corta-mato curto

A apresentação pública da recandidatura de Leonel Rocha à presidência da Junta de Freguesia de Ribeirão, decorre na tarde do próximo sábado, pelas 18 horas, no salão nobre da Casa do Povo de Ribeirão. Leonel Rocha concorre novamente à Junta de Freguesia da vila ribeirense, num quadro de eleições intercalares após a renúncia do mandato do executivo, no início do ano.

Na apresentação, Leonel Rocha vai avançar com as linhas mestras do projeto que levou à sua eleição em 2021 e que assenta na continuidade do trabalho realizado pela Coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS), ao longo das últimas duas décadas.

A sessão contará com as presenças dos presidentes das Comissões Políticas Concelhias do PSD e do CDS-PP, Fernando Costa e Hélder Pereira, dos presidentes das Distritais de Braga do PSD e do CDS-PP, Paulo Cunha e Ricardo Mendes, bem como do Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos.