Famalicão: Mariana Machado reforça secção de atletismo/trail da AMVE

O Boletim de Saúde Física da Pessoa Idosa será apresentado segunda-feira, às 11h30, na Casa das Artes. A apresentação decorre no dia em que se assinalam os 25 anos de Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. O boletim será utilizado por todos os seniores do programa municipal “Mais e Melhores Anos”, cujos dados de saúde e de atividade física passam a estar registados neste documento criado pela Câmara Municipal de Famalicão em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Ave/Famalicão.

No Boletim de Saúde Física da Pessoa Idosa constará a caracterização do estado de saúde física e mental e o nível de aptidão física do utente; a definição dos objetivos gerais e específicos de cada participante do projeto e a caracterização do tipo de intervenção (desportiva ou terapêutica), bem como a prescrição do tipo de treino recomendado. O documento irá também permitir o registo das avaliações físicas periódicas efetuadas pelos técnicos do programa municipal “Mais e Melhores Anos” e a sua comunicação direta com o médico de família.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, dará conta dos dados de avaliação do programa municipal “Mais e Melhores Anos”.