Famalicão: Mariana Silva é campeã nacional na vertente clássicas

F.C.Famalicão perde no Jamor com o Casa Pia (1 – 0)

Na sétima jornada do campeonato, o Futebol Clube de Famalicão foi até Lisboa para, no Estádio do Jamor, defrontar o Casa Pia.

Foram os lisboetas que levaram a melhor, ao conseguir vencer a partida com um único golo, apontado por Léo Bolgado, no decorrer do minuto 60.

A equipa de Rui Pedro Silva tem cerca de duas semanas para a preparação do próximo desafio, diante do Boavista F.C., no Estádio Municipal. A partida está marcada para as 20h30 do dia 2 de outubro.