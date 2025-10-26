Famalicão: Mário Ferreira atrai JD Sports / Sport Zone ao Central Park, antigo Lago Discount

O Famalicão Central Park, antigo Lago Discount, continua a ganhar nova vida. O espaço prepara-se para acolher a cadeia de lojas JD Sports / Sport Zone, uma das maiores marcas de retalho desportivo em Portugal e na Europa.

A nova loja vai destacar-se pela dimensão e pela oferta diversificada, desde vestuário e calçado a equipamentos desportivos de marcas de referência. Com um conceito moderno, urbano e voltado para o bem-estar, o espaço promete atrair tanto os apaixonados por desporto como quem procura moda e estilo num só lugar.

Este investimento surge no âmbito da transformação em curso no Famalicão Central Park, adquirido há cerca de um ano pelo empresário Mário Ferreira. Desde então, o antigo Lago Discount tem vindo a ser requalificado, com melhorias nas infraestruturas, novos espaços comerciais, serviços e uma imagem mais contemporânea.