Famalicão: Mário Ferreira e Fernando Rocha na quarta edição da Growth Conference

A quarta edição da Growth Conference regressa no dia 21 de outubro à Casa das Artes, consolidando-se como a Maior Conferência de Negócios de Portugal.

A edição deste ano conta com a presença de Mário Ferreira, empresário de referência, dono da Douro Azul e maior acionista da TVI/CNN Portugal, atualmente listado na 28ª posição da lista da Forbes Portugal 2024 dos mais ricos do país. «Ter no palco da Growth Conference uma das maiores referências ao nível nacional é sem dúvida motivo de grande orgulho», afirma Vítor Brandão, anfitrião do evento, acrescentando que a Growth (Conference) «é hoje um evento que já faz parte da agenda dos empresários portugueses».

O humorista e apresentador de televisão Fernando Rocha é outro grande destaque do painel de oradores. Com mais de 25 anos de carreira, o comediante fará uma intervenção inspiradora e envolvente. «Foi uma decisão estratégica que vai enriquecer esta edição, pela história e energia que ele traz ao palco», acrescenta Vítor Brandão.

Um dos grandes focos desta edição será a Inteligência Artificial (IA), explorando como as ferramentas de IA estão a revolucionar o modo como as empresas operam, inovam e tomam decisões estratégicas. Paralelamente, a Roundtable sobre Finanças proporcionará uma abordagem prática e aplicada, oferecendo aos participantes insights concretos sobre gestão financeira.

O painel conta, ainda, com nomes de referência no panorama empresarial nacional, como Roberto Cortez, especialista em Marketing e Vendas Online e fundador do Programa de Aceleração Digital (PAD), e Kelwin Fernandes, especialista em Inteligência Artificial e cofundador e CEO da NILG.AI.

A Roundtable sobre Finanças e Investimentos contará com a participação de Raffik Baldé, co-criador do “Que Rico Casal”, Pedro Santos, conhecido como “Ser Riquinho”, e Gonçalo Ribeirinho, CEO e cofundador do “Clube Finanças”. Durante esta sessão, os oradores vão partilhar insights valiosos e estratégias práticas para quem pretende melhorar a sua relação com o dinheiro e tomar decisões financeiras mais estratégicas para os seus negócios.

Os quatro pilares da conferência — Marketing, Negócios, Tecnologia e Pessoas — mantêm-se como os temas centrais. «Continuam atuais e super necessários pela abrangência de cada um», explica Vítor Brandão, lembrando que «o panorama empresarial português precisa de se inspirar e aprender com quem trabalha diariamente com estas áreas nas suas organizações».

A Growth Conference é organizada pela Agência Drible // Marketing Digital, Branding & Web, com o apoio da BOOMFIT (eCommerce de Fitness), Closum (Plataforma de Automação e Mensagens Omnicanal) e da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O evento decorrerá das 9h00 às 18h00 e os bilhetes continuam disponíveis para venda em: https://www.growthconference.pt