Famalicão: Mário Jorge fecha ciclo na AD Ninense no final da época

Há um português, com raízes em Famalicão, que é campeão do Luxemburgo. Chama-se Pedro Resende Morais e treina o Differdange, equipa que conseguiu o primeiro título da sua história, a duas jornadas do fim do campeonato.

Pedro Resende Morais, de 47 anos, é natural do Porto e é irmão de Mário Jorge, treinador famalicense, e filho de Mário Morais que, como jogador, passou pelo FC Famalicão.

Pedro Resende jogou futebol em vários clubes da região Norte e, em 2003, foi para o Luxemburgo para prosseguir com a sua carreira até que, em 2013, assumiu a condição de treinador no Union 05, seguindo-se o US Esch, o Victoria Rosport ou o RM Hamm Benfica. Seguiu-se o Differdange, o título de campeão e, brevemente, a sempre desafiante 1.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao que tudo indica, a ser disputada no próximo mês de julho.

O feito agora alcançado foi reconhecido pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Gomes felicitou Pedro Resende «pela proeza histórica e inédita ao serviço do Differdange. Conhecedor do futebol do Luxemburgo, Pedro Resende fez valer os seus méritos e competências para levar o clube que representa ao primeiro título da sua história. Saúdo os restantes portugueses campeões, desde os elementos da equipa técnica aos jogadores, e que no fundo fazem do Differdange um pequeno Portugal, a exemplo de outros clubes que existem no Luxemburgo e onde em todos eles se acentua a marca do nosso País», escreveu Fernando Gomes.