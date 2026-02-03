Famalicão: Mário Jorge já não é treinador da AD Oliveirense

Famalicão: Voluntariado Hospitalar celebra o Dia Mundial do Doente
Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital de V.N. de Famalicão assinala, a 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente.
Para a tarde deste dia estão agendadas algumas iniciativas. Uma eucaristia, às 14h30, por todos os doentes e cuidadores, presidida pelo padre Vítor Ribeiro; às 15h15 realiza-se a sessão de abertura, na sala R1; às 16 horas, decorre a visita e distribuição de lembranças aos doentes pelos diferentes serviços do hospital.
Famalicão: Inscrições abertas para figuração no Cortejo Bíblico
O 5º Cortejo Bíblico vai sair à rua no dia 29 de março, pelas 16h00, a partir do Salão Paroquial da Igreja Nova de Santo Adrião e já estão abertas as inscrições para figuração do ato de fé que recorda a libertação do povo de Israel.
Podem inscrever-se crianças, jovens, adultos e famílias, sendo que não é necessário ter experiência. A inscrição pode ser feita online aqui.
Famalicão: Centro Social da Paróquia de Ruivães recebeu a 6ª Noite de Reis
No último sábado, o Centro Social da Paróquia de Ruivães recebeu a 6ª Noite de Reis, continuando desta forma a manter viva a tradição de cantar os reis e as janeiras. O evento contou com a participação de cinco associações e movimentos locais.
Foi um encontro de gerações onde se reviveram memórias e fortaleceram laços entre a comunidade.
Famalicão: Alunos de Cozinha/Pastelaria da Didáxis estão em Nápoles
Oito alunos do Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria da Didáxis estão em Nápoles (Itália) numa mobilidade Erasmus+, a primeira realizada pela escola, «marcando um momento importante no seu percurso de internacionalização».
Acompanhados pelos professores Vasco Guimarães e António Igreja, os alunos estão a viver uma experiência de aprendizagem prática, intercâmbio cultural e aprofundamento gastronómico, contactando com a tradição e a identidade da cozinha italiana.
Esta mobilidade permite o desenvolvimento de competências técnicas e pessoais, a promoção da autonomia, do espírito europeu e a valorização da diversidade cultural, reforçando o papel da Didáxis na promoção de uma educação aberta ao mundo.
Famalicão: Francisca Pinho e Gabriela Teixeira são campeãs nacionais
No Campeonato Nacional de sub-21 Latinas e Campeonato Nacional de 10 Danças em Solos, disputados no passado sábado em Albufeira, a Gindança esteve em destaque. Na prova de solos, Francisca Pinho sagrou-se campeã nacional em Juniores 2 Iniciados. Nas sub-21 Latinas, Rodrigo Vieira e Gabriela Teixeira (famalicense que fez par com o atleta da D2E do Seixal) sagraram-se campeões nacionais, garantindo automaticamente, a nomeação para representar Portugal no Campeonato do Mundo da presente época. Ainda nesta categoria, Tomás e Lara alcançaram o quinto lugar na estreia neste novo escalão.
Paralelamente a estas importantes provas, vários atletas disputaram a primeira jornada da Taça de Portugal. Leonardo e Lara conquistaram o primeiro lugar em Standard e Latinas, na categoria Juvenis 2 Iniciados. Guilherme e Matilde venceram em Juniores 2 Iniciados. Já Tomás e Lara venceram em Adultos Pré-Open e garantiram ainda o quinto lugar em Adultos Open.
Famalicão: Equipa A do Clube de Xadrez da Didáxis continua na Taça de Portugal
No passado domingo, disputaram-se os 16 avos de final da 47.ª edição da Taça de Portugal de Xadrez. As equipas A e B do Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis receberam, respetivamente, as equipas B do Vitória Sport Clube e do histórico Grupo de Xadrez do Porto.
Após os oito jogos, apenas a equipa A garantiu a qualificação para os oitavos de final da prova, ao assinar uma vitória tangencial por 2,5-1,5!
Os protagonistas deste feito foram Carlos Novais (1.º tabuleiro), Mestre Nacional Ivo Dias (2.º tabuleiro), Mestre Nacional Paulo Pinho (3.º tabuleiro) e a Mestre FIDE Feminina Inês Silva (4.º tabuleiro).
Com esta qualificação, a jovem equipa famalicense atinge, pela 14.ª vez, os oitavos de final, mantendo viva a aspiração de repetir o feito histórico da época 2016/2017, em que conquistou o troféu.
A equipa B perdeu, 1-3. Com a vitória de Gil Costa (1.º tabuleiro) ainda se sonhou com a passagem aos oitavos de final, mas nos restantes tabuleiros registaram-se derrotas de Marco Pereira (2.º tabuleiro), Artur Lemos (3.º tabuleiro) e Duarte Abreu (4.º tabuleiro).
Os oitavos de final da Taça de Portugal de Xadrez terão lugar no próximo 14 de março.