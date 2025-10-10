Famalicão: Mário Jorge regressa à AD Oliveirense

Famalicão: Chega exige mais apoios para os bombeiros
A Comissão Política Concelhia do Chega de Famalicão diz que é preciso «melhorar os apoios públicos e logísticos às corporações de bombeiros, garantindo condições dignas e recursos adequados para que possam continuar a cumprir a sua missão essencial».
Os candidatos do Chega estiveram nos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, onde entregaram equipamentos de apoio operacional, num gesto que quiseram simbólico «de compromisso do partido com quem diariamente serve a comunidade». Neste caso, de uma instituição «exemplar do concelho que, com dedicação e coragem, protege diariamente a população famalicense», afirma o candidato do Chega, Pedro Alves.
«Os bombeiros voluntários são verdadeiros heróis, que colocam o dever e o próximo acima de si próprios. Esta entrega simbólica é uma forma de mostrar o nosso respeito e o nosso compromisso em continuar a apoiar quem protege e salva vidas», afirmou a Comissão Política Concelhia do Chega.
Famalicão: CDU exige cobertura de contentores de lixo em todo o concelho
A CDU quer que a colocação de contentores de lixo em todo o concelho seja proporcional ao número de habitantes em cada área, e exige tratamento igual em todo o concelho. A propósito da colocação de cabines de lixo no centro da cidade, a CDU diz que a recolha de lixo tem que ser «tratada da mesma forma em todo o concelho» e não «aceita esta subalternização dos territórios periféricos».
Entre as medidas propostas, o candidato à Câmara, Sílvio Sousa, diz que «a CDU prefere contentores de lixo, em alternativa ao modelo de recolha de porta-a-porta, que é totalmente ineficaz nos meios rurais». Além de que considera «natural que nos meios rurais os animais abandonados e vadios, que são em grande número, ataquem e espalhem o lixo depositado nos caminhos, e que o mesmo seja espalhado».
A CDU diz que em 24 anos de governação PSD-CDS em V.N. Famalicão continua por cumprir «uma necessidade básica e há muito reclamada pelas populações: a cobertura efetiva da rede de água e saneamento. Em pleno século XXI, ainda existem ruas e zonas habitacionais sem acesso a estes serviços essenciais, o que demonstra o desinteresse e a falta de planeamento das sucessivas maiorias que governaram o concelho».
Famalicão: Festa Missionária nos Combonianos
A comunidade dos Missionários Combonianos de Famalicão realiza a habitual festa Missionária no dia 19 de outubro, Dia Mundial das Missões.
O programa começa pelas 9 horas com o acolhimento e confissões; às 11h30, celebra-se eucaristia e, às 13 horas, almoço de farnel. A partir das 14h30 decorrem atividades recreativas e, às 16h30, oração e despedida.
Debate: Autárquicas 2025 em Famalicão
Famalicão: «Europa não pode ser uma frustração que estrague as outras competições»
Miguel Ribeiro, presidente da SAD do FC Famalicão, diz que o sonho das competições europeias, que a equipa persegue, não pode pôr em causa o projeto global. «O importante aqui é perceber as frentes que temos abertas. A Europa não pode ser uma frustração que estrague as outras competições. É a mensagem que temos dentro de portas», afirmou. O responsável pela SAD, participou, esta quinta-feira, num dos painéis matinais do Football Summit, na Cidade do Futebol, abordando a atualidade do emblema Vila Nova.
De facto, o projeto do FC Famalicão tem sido consistente. Depois de um 6.º lugar na estreia, tem mantido posições acima do meio da tabela, com o horizonte nas provas europeias. Ainda não aconteceu, mas já esteve quase.
Segundo Miguel Ribeiro, desde início, a ideia do projeto centra-se no jogo e no jogador. «Tivemos a felicidade de encontrar a nossa visão e filosofia muito cedo, é difícil de as encontrar em todas as empresas», reconhece.
O responsável pela SAD confessa que é uma alegria perceber que os jogadores que saem do FC Famalicão, na sua maioria, atingem patamares de maior sucesso, a nível nacional e internacional. Dá como exemplos, Luiz Júnior para o Villarreal, Ugarte no Manchester United, ou o Pote para o Sporting.
Na sua perspetiva, isso reflete a capacidade do departamento de prospeção, e outros, e todo o trabalho desenvolvido nas equipas de formação e na equipa principal.
Ainda no Football Summit, Miguel Ribeiro valorizou a importância do investimento estrangeiro no futebol português. No FC Famalicão, o investidor é o israelita Idan Ofer, e segundo o presidente da SAD, é um exemplo de como esse investimento «consegue aportar valor para o futebol português, que assim o aproveita».
Famalicão: Equipa feminina recebe Braga B em dia de eleições autárquicas
No próximo domingo, às 15 horas, a equipa feminina do FC Famalicão joga a quarta jornada da 2.ª divisão. A partida está marcada para o campo n.º 1 da Academia e o adversário é o Braga B.
A equipa famalicense soma 3 pontos, tantos quanto o seu adversário da terceira jornada.