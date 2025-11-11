Famalicão: Mário Marques apresenta o livro “Erik Bjornsson: Um Reino Em Sombras”

A lista “AFSA 2.0 – Organizar, Modernizar, Valorizar”, liderada por Paulo Cortinhas, apresenta-se oficialmente à presidência da Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão, cujas eleições são no dia 18 de novembro, terça-feira, na sede da AFSA, em Novais.

Paulo Cortinhas, que exerceu as funções de vice-presidente na direção cessante, propõe um projeto de continuidade com renovação, centrado em três pilares: organizar, modernizar e valorizar.

A equipa é composta por dirigentes experientes e novos elementos ligados ao futsal famalicense e de outras áreas. Quanto aos propósitos, pretende dar um novo impulso à associação, reforçando a sua ligação aos clubes, atletas e comunidade.

«Vimos da direção cessante, com o orgulho do trabalho feito, mas conscientes de que é tempo de evoluir. Reunimos uma equipa dinâmica, competente e apaixonada pelo futsal, preparada para transformar a AFSA numa referência da organização desportiva local», afirma Paulo Cortinhas.

Segundo a lista da “AFSA 2.0”, o projeto aposta numa «gestão profissional, digital e transparente». Entre as medidas está a criação de uma plataforma online de gestão de competições, a publicação de relatórios financeiros resumidos, a modernização dos regulamentos e a definição de um calendário anual previsível.

Na vertente desportiva, a candidatura propõe novas competições e eventos, como a Taça da Liga AFSA e o All-Star Game, bem como a realização de uma Gala AFSA para distinguir atletas, dirigentes, árbitros e clubes. Entre as propostas está também o reforço da comunicação e imagem, através da criação da AFSA Media, com transmissões de jogos, resumos e uma newsletter.

No projeto estão, também, a formação e a proximidade, com a criação do Conselho de Clubes AFSA, o projeto AFSA Jovem e ações de capacitação para dirigentes, árbitros e treinadores.

«Queremos uma AFSA mais moderna, participativa e preparada para o futuro. Uma associação que valorize quem faz o futsal famalicense crescer todos os dias», acrescenta o candidato.