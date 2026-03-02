Famalicão: Mário Oliveira distinguido pela Federação Internacional de Xadrez

Durante a cerimónia de encerramento do Campeonato Nacional de Jovens de Xadrez Rápido, realizada no passado sábado, no Colégio Calvão, em Vagos, Mário Oliveira foi distinguido pela FIDE com o título de Associate Organizer, pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 13 anos na direção do Torneio Internacional Cidade de Famalicão.

O título de Associate Organizer é atribuído pela Federação Internacional a dirigentes com experiência comprovada na organização de eventos internacionais, representando um reconhecimento formal da competência, rigor e qualidade organizativa demonstradas ao longo dos anos.

Esta distinção internacional valoriza o percurso individual do famalicense Mário Oliveira, mas também o contributo do movimento xadrezístico do distrito de Braga para o panorama nacional e internacional.

O próximo objetivo de Mário Oliveira passa pela obtenção do título máximo de International Organizer, distinção que representa o mais elevado grau de certificação organizativa da FIDE. Paralelamente, pretende elevar o Torneio Internacional Cidade de Famalicão à Categoria A, com um prize money global de 8.500 euros, reforçando o seu posicionamento competitivo e a sua capacidade de atrair jogadores titulados de maior expressão internacional.

Mário Oliveira reafirma «o compromisso de continuar a elevar o padrão organizativo dos eventos nacionais e internacionais, contribuindo para afirmar Portugal como referência no panorama do xadrez mundial».