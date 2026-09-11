Na tarde de segunda-feira, 14 de setembro, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão fará a apresentação do novo ano letivo. No salão nobre dos Paços do Concelho, a partir das 15 horas, Mário Passos dará conta das medidas, novidades e projetos, bem como os principais números do investimento municipal na Educação para o próximo ano.

Nesta sessão, o autarca estará acompanhado pelos vários agentes e responsáveis educativos do concelho de VN Famalicão.

Entre os vários investimentos municipais, realce para as obras em vários estabelecimentos de ensino e a construção de outros espaços, como seja o Centro Escolar Brufe.

A grande intervenção no edificado é, sem dúvida, na Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, que deverá estar concluída até ao final de 2026 (obras começaram em janeiro de 2025). A ampliação e requalificação deste espaço escolar ultrapassa os 20 milhões de euros, sendo o maior investimento de sempre em edifícios do parque escolar famalicense.

Outro investimento a que Mário Passos se deverá referir é a continuidade do apoio às famílias para aquisição de material escolar e cadernos de atividades para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, medida que abrange 5 mil alunos, num investimento municipal de 260 mil euros.

(Foto arquivo)