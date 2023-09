Famalicão: Mário Passos acompanhou alunos no primeiro dia de aulas

Famalicão: Distrital do PSD congratula-se com eleição de Jorge Paulo Oliveira para vice-presidente

A Comissão Política Distrital do PSD de Braga sente-se reforçada no Parlamento com a eleição de Jorge Paulo Oliveira para o cargo de vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, a quem congratula.

O famalicense irá liderar a terceira comissão que engloba a Administração Pública, Ordenamento do Território e do Poder Local.

«Esta eleição vem demonstrar o empenho e dedicação que os deputados eleitos pelo círculo de Braga têm colocado ao serviço do país na generalidade e do distrito de Braga, em particular», afirma a direção da Comissão Política Distrital do PSD, presidida por Paulo Cunha.

Recorde-se que Jorge Paulo Oliveira está no Parlamento desde 2011 e coordenava, até agora, a área da Defesa do grupo do PSD. É também, vice-presidente da Concelhia do PSD, deputado na Assembleia Municipal de Famalicão e presidente da assembleia da união das Freguesias de Famalicão e Calendário.