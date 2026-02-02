Famalicão: Mário Passos anuncia o envio de mais de 8 mil telhas para Leiria e Santarém

Vojin Serafimovic, defesa central, de 20 anos, assinou contrato com a SAD do FC Famalicão até ao final da presente temporada. O jovem jogador vem do FK Cukaricki.

O sérvio formou-se no FK Cukaricki, emblema pelo qual cumpriu a estreia na Liga Sérvia aos 17 anos. Apesar da juventude, totaliza quase 40 jogos na principal competição deste país dos Balcãs.

Vojin diz que inicia este novo desafio «com a expectativa de trabalhar para evoluir as minhas capacidades. Pretendo ajudar a equipa a obter bons resultados para ficar numa boa classificação», referiu. Sobre o novo clube, destaca «a forte aposta em jovens jogadores», de ser uma equipa «reconhecida pelo futebol de qualidade que apresenta» e pelas «excelentes condições» que tem.

O jovem jogador diz que o sucesso do compatriota Mirko Topic em Famalicão «foi importante para abraçar este projeto». Sobre si, é um central «com bom jogo aéreo e sentido posicional, bem como uma boa capacidade de passe».

Do currículo do reforço do Famalicão destaca-se a participação na Liga Conferência, bem como o estatuto de internacional pelo seu país, nas seleções jovens, tendo jogado entre os sub-15 e os 21, com participação no Campeonato da Europa de sub-17, em 2022.