Famalicão: Mário Passos anuncia visita às freguesias

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, vai visitar todas as freguesias, uma a cada quinze dias. «Pretendo dedicar um dia em cada quinzena para deslocar o meu gabinete de trabalho para uma freguesia do concelho. Será um dia de trabalho de proximidade, de reuniões com a Junta no terreno, de análise dos problemas e do desenho de soluções. E conto com todos neste processo de construção de um território verdadeiramente coeso e desenvolvido», afirmou Mário Passos, aquando das comemorações do dia da freguesia, em Vilarinho das Cambas, na manhã do passado domingo.

A cerimónia ficou marcada pela atribuição de galardões a vários cidadãos, nomeadamente estudantes, médicos, enfermeiros e autarcas, entre eles Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara Municipal que também foi homenageado.

Da parte da tarde, Mário Passos participou nas comemorações do Dia da Freguesia da Carreira, uma cerimónia que ficou marcada pela homenagem póstuma ao antigo presidente de Junta, Laurentino Araújo da Silva.

O autarca reafirmou o mérito de comemorar o Dia da Freguesia, iniciativa «que valoriza, congrega e mobiliza a comunidade, que será tanto mais forte, quanto maior for a sua união entre membros e entre instituições».