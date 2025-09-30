Famalicão: Mário Passos compromete-se a melhorar estruturas na área desportiva

Na campanha para um segundo mandato, o candidato da coligação PSD/CDS-PP, Mário Passos, compromete-se a dar prioridade à modernização e à ampliação da rede de infraestruturas desportivas. Surge no topo o novo Centro de Atletismo (obra iniciada no primeiro mandato), as novas piscinas de 50 metros e o novo Estádio Municipal (este último sem investimento municipal associado).

Mário Passos inscreve, também, a requalificação das piscinas e pavilhões municipais; a ampliação da rede de equipamentos municipais desportivos; a aquisição do pavilhão gimnodesportivo do Externato Delfim Ferreira, que será colocado à disposição da comunidade de Riba de Ave e de outras freguesias vizinhas.

Entre os compromissos está também a abertura de novos trilhos pedestres, o reforço do apoio às associações desportivas para a reabilitação dos seus equipamentos e a disponibilização de novos espaços multidesportivos de acesso livre no espaço público.

Segundo o candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão, «o desporto tem uma dimensão essencial para o bem-estar, saúde e coesão social dos territórios e, por isso, merece da nossa parte uma aposta clara em infraestruturas e programas de apoio».

Mário Passos compromete-se também a estimular a prática do exercício físico junto da população ativa, alargando os programas “Famalicão em Forma” e “Move-te” a outros pontos do concelho e o programa “Mais e Melhores Anos” a cidadãos desempregados em situação de pré-reforma.

«Teremos também que continuar a fortalecer o nosso tecido associativo desportivo local e a promover a formação de qualidade, nomeadamente com o aumento do investimento nos contratos-programa de formação desportiva, entre outras medidas», acrescenta.