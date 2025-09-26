Famalicão: Mário Passos compromete-se com medidas para a juventude

O candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão compromete-se a colocar os jovens no centro das políticas públicas, caso vença as eleições autárquicas. Descreveu algumas das medidas que pretende implementar para esta faixa etária, mas também desafiou os jovens a serem protagonistas ativos. «A vossa voz é muito importante. É essencial para construirmos um concelho cada vez mais preparado para os desafios do futuro», mencionou.

Reunido com jovens, na passada quinta-feira, em Calendário, Mário Passos elencou algumas das medidas do seu programa eleitoral para as novas gerações, como o reforço das bolsas de estudo para os jovens famalicenses que frequentam o ensino superior; disponibilizar aos jovens lotes urbanizados a preços acessíveis para construção de habitação; criar um programa municipal de estágios curriculares; apoiar os jovens na orientação vocacional do seu percurso formativo e proporcionar cada vez mais condições para o seu bem-estar emocional e mental, reforçando o acompanhamento clínico atualmente existente.

O candidato da coligação falou ainda noutras medidas que, não se dirigindo especificamente aos jovens, também podem dizer-lhes respeito. É o caso do futuro Multiusos de Famalicão, das novas piscinas de 50 metros, do Centro de Atletismo, da requalificação do parque escolar concelhio, da ampliação da rede de espaços desportivos municipais, da criação de espaços de coworking, da abertura de um novo Centro de Criação Artística, entre outros.