Famalicão: Mário Passos denúncia campanha difamatória nas redes sociais

O candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS) que se recandidata a um novo mandato denúncia uma campanha «de ofensas totalmente gratuitas» nas redes sociais.

Mário Passos, na sua página pessoal, nota que as suas publicações têm sido alvo de ofensas «bem reveladoras de quem as profere, com linguagem imprópria e inadmissível». Alerta que muitas são feitas «sob a capa de perfis falsos», lamentando que «existam pessoas que não sabem distinguir a opinião do insulto, que difamam e ofendem sem qualquer fundamento». Escreve, ainda, que nas muitas mensagens «é destilado ódio e rancor para os quais nunca contribui, nem vou contribuir».

O também autarca assegura que nas suas redes sociais «todos os comentários e críticas são válidos», desde que «com linguagem apropriada, não ofensiva e proferida com respeito».

No mais, avisa, que «não são estas manobras ignóbeis que me fazem desviar do foco que realmente interessa: o futuro de Famalicão e a qualidade de vida dos famalicenses».