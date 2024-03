Famalicão: Mário Passos é candidato à Concelhia do PSD

Famalicão: Gala do Bgreen Ecological Festival no Parque da Devesa

A 13.ª edição do Festival Bgreen – Ecological Film Festival está marcada para o dia 7 de junho, no Parque da Devesa. No anfiteatro do parque da cidade serão entregues os prémios e exibidos os melhores vídeos da competição.

Esta competição é dirigida a estudantes do ensino básico e secundário (ou equivalente), de qualquer parte do mundo, com idades compreendidas entre os 13 e os 21 anos (inclusive), sendo que o prémio principal é uma viagem Eco-Aventura aos Açores.

O festival Bgreen é um festival de vídeo ecológico que pretende sensibilizar para a importância da ação do Ser Humano na Natureza e do seu impacto positivo ou negativo, mobilizando os jovens para as causas ambientais. Este ano, tem como tema “What goes around comes around” e a submissão dos vídeos pode ser feita até dia 19 de abril.

Recorde-se que o Bgreen – Ecological Film Festival é promovido e organizado pela OFICINA – Escola Profissional do INA desde 2011 e conta com o apoio, entre outras entidades, da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Trata-se de um projeto educativo de âmbito internacional, que já contou com a participação de 31 países, 800 escolas e cerca de 12 mil alunos.

Mais informações podem ser consultadas em https://bgreenfestival.com/.