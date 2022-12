Famalicão: Mário Passos elogia feito do GD Natação

A Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino, revelou, esta terça-feira, a equipa da oitava jornada, disputada no passado fim de semana.. Do onze ideal faz parte Vânia Duarte, jogadora do FC Famalicão que, no passado domingo, marcou o único golo na vitória em Braga.

Catarina Amado e Kika Nazareth, do Benfica, Fátima Dutra e Inês Gonçalves, do Sporting, Samara Lino e Érica Gomes, do Clube de Albergaria, Vânia Duarte, do Famalicão, Madalena Marau, do Länk Vilaverdense, Inês Queiroga, do Valadares Gaia, Neuza Besugo, do Torreense, e Ana Rita Oliveira, do Atlético Ouriense, são as jogadoras que integram o onze ideal da jornada 8 da Liga BPI.