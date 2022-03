Famalicão: Mário Passos entrega 401 bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior

O piloto de Famalicão abriu a época no Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group, com uma vitória na Rampa de Murça, apesar de um problema no BMW M3. Deste modo, Luís Silva está na ‘pole-position’ para o título da categoria, a sua grande meta para 2022. «É o meu grande objetivo», assume o piloto do BMW M3. No entanto, sabe que enfrentará muita luta nas provas que se avizinham. «Tal como eu, outros tiveram problemas e estou ciente de que o campeonato vai ser animado».

Relativamente a outras frentes no automobilismo em 2022 que não a Montanha, Luís Silva assume que nada está previsto, «mas nos outros anos também nada estava previsto e eu apareço». Por isso, é expectável que compareça num ou noutro circuito. «Até pode acontecer de correr bem no campeonato e, no final, testar um carro numa competição diferente. Vamos ver o que vai acontecer».

Sobre a prova de Murça, disputada no passado fim de semana, um problema mecânico no BMW M3 afetou a prestação na primeira subida o que obrigou o piloto a ter algumas cautelas nas restantes. Conta que na subida de sábado uma transmissão partida condicionou-o e no domingo, «não tinha margem para falhar, porque qualquer erro podia comprometer a classificação. Por isso, fui na minha calma, garantindo tempos e o primeiro lugar, que era o que me interessava». Na derradeira subida fez 2:26.810, terminando com um avanço significativo sobre os seus adversários.

A próxima prova é a Rampa da Penha Paisagem Protegida, organizada pelo Demoporto, nos dias 2 e 3 de abril.