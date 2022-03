Famalicão: Mário Passos inicia presidência de proximidade na Carreira e Bente

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai atribuir, este ano, 401 bolsas de estudo aos jovens famalicenses que frequentam o ensino superior. Trata-se de um investimento municipal no valor de 243.800 euros, o maior de sempre da autarquia, agora liderada por Mário Passos.

Os apoios oscilam entre os 500 e os 1100 euros. Com 500 euros foram beneficiados 219 jovens, com 600 euros 77, com 700 euros 2, com 750 euros 55, com 850 euros 20, com 950 euros foram beneficiados 3 alunos. Com 1000 euros foram contemplados 19 jovens e com 1.100 euros 6.

Em 2020/2021, foram atribuídas 364 bolsas de estudo, num investimento global de mais de 222 mil euros. Para além do período normal de candidaturas, a autarquia abriu um regime excecional devido à pandemia com a atribuição de mais 27 bolsas num investimento de 17.400 mil euros.

Há mais de dez anos que a autarquia famalicense, através do Pelouro da Juventude, atribui anualmente bolsas de estudo aos alunos do concelho que frequentam o ensino superior.

A proposta de atribuição das bolsas de estudo será analisada esta quinta-feira, na reunião quinzenal do executivo municipal.