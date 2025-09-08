Famalicão: Mário Passos mantém Educação como prioridade

A dias do arranque do novo ano letivo, o candidato da coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ (PSD/CDS-PP) à Câmara Municipal enumera alguns pontos que pretende implementar se obtiver a confiança política da população. Mário Passos coloca a Educação «como uma prioridade» na estratégia da governação municipal para o próximo ciclo autárquico.

Depois do investimento realizado nos últimos anos, o candidato quer dar continuidade ao processo de renovação do parque escolar concelhio, concentrando baterias na modernização das Escolas Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos, nomeadamente Júlio Brandão (Famalicão), D. Maria II (Gavião), Escola de Gondifelos, Dr. Nuno Simões (Calendário), 3.ª fase da Escola de Ribeirão; Terras do Ave (Pedome), Escola Conde de Arnoso (Arnoso Santa Maria) e EB 2,3 Bernardino Machado (Joane). Junta também obras nas Escolas Básicas de Cavalões e de Sapugal, em Fradelos, que são de 1.º ciclo.

O candidato recorda que o município aplica, neste mandato, o maior investimento da história em educação, ou seja, mais de 50 milhões de euros. «Temos vindo a transformar profundamente as nossas escolas. Os últimos quatro anos, à semelhança do que aconteceu ao longo das últimas duas décadas, foram de grande investimento na requalificação e modernização do parque escolar», sublinha Mário Passos, ao mesmo tempo que dá conta das intervenções mais recentes: a requalificação e ampliação da Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, e da EB1 Senador Sousa Fernandes, em Mões, a construção do novo Centro Escolar de Brufe e do novo Jardim de Infância de Delães e a nova Escola Básica de Seide. O candidato nota, também, a conclusão, neste mandato, da modernização da Escola Básica de Ribeirão (2.ª fase), a nova Escola Básica de Avidos, a ampliação do JI de Requião, da EB1 de Gavião e da EB1 Boca do Monte, em Mogege, e a requalificação da EB1 de Castelões, da Escola Básica de São Miguel-o-Anjo, em Calendário, e da EB de Quintão, em Arnoso Santa Eulália.

O candidato realça que «cada euro aplicado na Educação é um euro investido no futuro de Famalicão e no desenvolvimento da nossa comunidade».