Famalicão: Mário Passos nas sessões solenes das vilas de Joane e Ribeirão

Mais de três centenas de betetistas aventuraram-se, no passado sábado, na edição deste ano do Conquer, prova que apresentou três formatos: Maratona (70km), Meia Maratona (40km) e uma versão de lazer, sem qualquer cronometragem do relógio.

Por montes e vales – e passagem nos concelhos vizinhos na distância mais longa – a prova organizada pela Associação Amigos do Pedal (AdP) foi alvo de sorrisos rasgados e satisfação “pelo percurso e pela dificuldade”, como expressou um dos participantes à chegada à capela de Santa Catarina, o ponto final da cronometragem.

A prova, guiada por GPS, desafiou os amantes do BTT por trilhos que serpenteiam os montes à volta da cidade, com os mais rápidos a chegarem abaixo das 2 horas de corrida. Para trás ficaram singletack’s, descidas de cortar a respiração e subidas a exigir uma boa cadência, tudo desenhado ao longo «de muitos dias trabalho para preparar um percurso capaz de agradar àqueles que vieram pela competição, mas também a todos os outros que, habitualmente, participam nas nossas provas pelo prazer do BTT e que sabem que colocamos muito empenho na preparação do trilho para que desfrutem da modalidade», assinala Francisco Carvalho, presidente dos AdP.

À chegada, a satisfação – apesar da exigência do percurso – «era a expressão unânime e isso deixa-nos muito satisfeitos, porque é isto que nos move: promover o desporto, o uso da bicicleta para chegar a trilhos únicos, com passagem por espaços do património histórico e cultural do concelho, porque esse é o espírito do Conquer», acrescenta Bruno Fonseca, diretor desportivo da prova.

A partida foi na Praça da Cidadania, junto ao Parque da Devesa, onde o vereador da Cultura e Desporto do Município também esteve para premiar os primeiros classificados. Pedro Oliveira salientou «os muitos visitantes de concelhos vizinhos e também da Galiza que aqui estiveram. Certamente vão voltar para novas aventuras, conhecer as muitas potencialidades do concelho, para a prática do desporto, mas, também, para visitarem o que é o nosso património histórico e cultural».