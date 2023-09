Famalicão: Mário Passos no Portugal Mobi Summit para debater o futuro da mobilidade

O presidente da Câmara Municipal participa, esta sexta-feira, na “Cimeira de Lisboa” do Portugal Mobi Summit. O evento decorre do Museu Nacional dos Coches, com a presença de especialistas nacionais e internacionais nas áreas da mobilidade sustentável e transição energética.

Mário Passos participa no debate, a partir das 14h30, no painel sobre “Zonas de Emissões Reduzidas – Impacto e Desafios Políticos”, partilhando o palco com Nuno Piteira Lopes, vereador do Espaço Público, Urbanismo, Emprego e Atividades Económicas da Câmara Municipal de Cascais; Joana Baptista, vereadora do Ambiente, Obras Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de Oeiras; e Ana Raimundo, Diretora Municipal de Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa. O debate será moderado por Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.

“Cidades em transição – Uma corrida contra o tempo?”, “Mobilidade urbana – um futuro ao contrário” e “Hidrogénio – Esperança ou Moda?” são outros dos temas em discussão nesta cimeira.

Esta 6.ª edição do Portugal Mobi Summit tem como foco a neutralidade carbónica, tendo como tema central: “Rumo a um mundo Net Zero: Uma oportunidade em construção”. O evento é organizado pelo Global Media Group e pela EDP, em parceria com o Grupo Brisa, a Fidelidade, e as câmaras de Cascais e de Lisboa. A edição deste ano, que termina em novembro, começou em maio, mantendo uma linha de conteúdos relacionados com a mobilidade.