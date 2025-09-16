CDS, Concelho, Política, PSD, Saúde

Famalicão: Mário Passos quer continuar a requalificar os centros de saúde

A propósito dos 46 anos de criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), celebrado esta segunda-feira, o candidato à Câmara pela coligação, Mais Ação, Mais Famalicão -PSD/CDS-PP, realçou a importância das medidas a tomar em prol da saúde.

«Os cuidados de saúde primários são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). É neles que começa a verdadeira saúde, mas infelizmente continuam a ser vistos como um serviço menor, fruto de décadas de falta de investimento», refere Mário Passos

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão assumiu competências na área da saúde em janeiro de 2024 e entre as suas responsabilidades está a gestão e realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção.

Entretanto, foram investidos cerca de 13 milhões de euros na construção/requalificação de 7 unidades de saúde – USF de São Miguel-o-Anjo (Calendário), Joane, Vale do Este (Nine) e Urbana (Famalicão), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Lousado e Ruivães/Landim e do Centro de Diagnóstico Pneumológico de Famalicão – o candidato da coligação ‘Mais Ação. Obras realizadas com apoio de fundos do PRR.

O candidato quer continuar a apostar na melhoria das condições do edificado dos cuidados de saúde primários, «para que ninguém fique para trás e para que todos os famalicenses tenham acesso a cuidados de saúde de excelência».

 

Famalicão: Bilhete e viagem a 20 euros para apoiar a equipa em Rio Maior

Na noite do próximo domingo, o FC Famalicão joga em Rio Maior, tendo por adversário o Casa Pia. O jogo da sexta jornada da I Liga está marcado para as 20h30,

A venda de bilhetes para o jogo já está em curso mediante as seguintes condições: bilhete – 10 euros (venda até às 18 horas de sábado); bilhete e transporte – 20 euros* (disponibilidade de autocarro com um mínimo de 35 pessoas). A marcação de transporte deve ser feita até às 12 horas desta sexta-feira; a saída do autocarro é às 15 horas.

Famalicão: Padaria assaltada esta madrugada em Calendário

A Padaria Doce Pimentinha, localizada na Rua Joaquim de Azuaga, em Calendário, Famalicão, foi assaltada.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o crime ocorreu durante a madrugada e há a registar alguns estragos, nomeadamente em vitrines.

O prejuízo é considero avultado, no entanto, apesar dos estragos, o estabelecimento comercial continua em funcionamento.

 

Famalicão: Homem de 61 anos ferido após acidente de trotinete

Na manhã desta terça-feira, um homem de 61 anos que seguia numa trotinete ficou ferido depois de colidir com um veículo ligeiro de mercadorias, na rotunda que dá acesso à rua do paço, em Gavião.

O alerta foi dado por volta das 08h30 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Vereador Augusto Lima dá aula na Escola Profissional CIOR

O início do ano letivo na Escola Profissional CIOR teve uma aula inaugural, subordinada ao tema “Capacitar a Geração Tecnológica-Juntos pelo futuro da Inovação e da indústria”, proferida pelo vereador da Educação da Câmara Municipal, Augusto Lima. A aula decorreu ao final da tarde desta segunda-feira, no auditório da escola, e contou com a presença de formandos, formadores, diretor do Centro de Emprego/IEFP, diretores de vários estabelecimentos de ensino e representantes de empresas do ramo industrial e tecnológico do município e da região.

Nesta aula, foram abordados os principais desafios e oportunidades que aguardam a nova geração de profissionais no que se refere a conhecimentos especializados, capacitação, adaptabilidade e compromisso com a excelência e o futuro.

Para Amadeu Dinis, diretor da escola, os Cursos de Especialização Tecnológica de Técnico Especialista em Gestão e Controlo de Energia, Especialista em Mecatrónica Automóvel – Planeamento e Controlo de Processos – e Especialista em Automação, Robótica e Manutenção Industrial/Mecatrónica vão «contribuir para o desenvolvimento de competências e de capacidades nos formandos» tendo em vista a inovação tecnológica, a valorização e a competitividade do setor industrial e tecnológico. Os cursos são de nível 5, funcionam em regime pós-laboral, para maiores de 18 anos e adultos com ensino secundário ou equivalente. São totalmente financiados e permitem, em condições especiais, o ingresso no ensino superior.

José Paiva, diretor pedagógico, encontra nestes cursos a porta de entrada «para carreiras profissionais de alto valor, com qualificações especializadas e reconhecimento imediato pelas empresas do setor que, cada vez mais, recorrem à CIOR para recrutamento de técnicos especializados e com perfil profissional ajustado às suas necessidades».

 

Famalicão: Isabel Furtado é das mais poderosas nos negócios

A empresária famalicense é, aos 63 anos, uma das gestoras mais conceituadas em Portugal. Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive desde 2008, é, segundo a Forbes Portugal, a décima nona mais poderosa nos negócios em Portugal.

Com passagens pela presidência de associações como a Cotec e de projetos como o do CEIIA, ou a Associação Têxtil Portugal, Isabel Furtado lidera a TMG Automotive, fábrica de material têxtil e outros revestimentos para o interior de automóveis de mais de 20 marcas, exportando a totalidade da sua produção. A Toyota, a BMW, a Mercedes e a Porsche, são alguns dos clientes.

Na vida pública, Isabel Furtado foi, também, presidente da Assembleia Geral da Associação de Empresas Familiares. Recebeu recentemente o Prémio Dona Antónia, de Consagração da Carreira e o grau de Comendador da Ordem de Mérito Industrial.

Famalicão: CHEGA promete revolucionar o Complexo Habitacional das Lameiras

O Chega tem um projeto para o edifício do Complexo Habitacional das Lameiras, a que chama «visão revolucionária com identidade integrada na cidade». Assim, propõe a segmentação do complexo em seis núcleos independentes, com acessos novos requalificados, transferidos para o pátio interior, «libertando e criando entradas amplas que integram o bairro na cidade, acentuando a ligação e proximidade com o Parque da Cidade», diz em nota enviada à imprensa.

Para cada núcleo propõe revestimentos estéticos únicos, para «romper com a estética soviética e promovendo um sentido de pertença e orgulho local», sublinha.

O partido, que tem como candidato à Câmara Pedro Alves e Camilo Pinheiro como candidato à freguesia de Antas/Abade de Vermoim, quer investir numa acessibilidade universal, com rampas e elevadores para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, «assegurando inclusão e dignidade», realça.

Segundo os candidatos, trata-se de um projeto «ambicioso, financiado por fundos nacionais e europeus» que, acreditam, «transformará as Lameiras num modelo de urbanismo humano, moderno e enraizado na identidade de Famalicão, apagando o legado visual e funcional do socialismo que PS e PSD perpetuaram».

Nesta nota à imprensa, crítica PS e PSD pela conceção do projeto e por o terem perpetuado, sem alterações. Na opinião do Chega, este complexo reflete, «tanto na sua estética cinzenta e monolítica, como na sua função desumanizante, os blocos habitacionais soviéticos: torres de betão impessoais, sem identidade, que concentram famílias em espaços segregados, prometendo igualdade, mas entregando exclusão, estigma e degradação social».

Em conclusão, os candidatos do Chega afirmam que este complexo «é o espelho da negligência socialista do PS e do PSD», que deixaram as Lameiras «como um triste reflexo de políticas que sacrificam a identidade em nome de um falso progressismo».