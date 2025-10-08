Famalicão: Mário Passos quer criar condições para atrair mais investimento

O candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão apresentou propostas para a atividade empresarial e atratividade de investimento. Nas propostas para as áreas do Empreendedorismo, da Indústria e Inovação, destaque para a reabilitação física e estrutural do Famalicão IN HUB, em Vale São Cosme, para o transformar «num verdadeiro Parque de Ciência e Tecnologia inserido na respetiva rede nacional e internacional, com valências e serviços de apoio ao investimento, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico».

Na Casa Senador Sousa Fernandes, quer criar um espaço coworking destinado a profissionais independentes, freelancers, empreendedores e até empresas; além da criação da Fábrica de Negócios, estrutura de apoio à criação, atração e desenvolvimento de novos negócios orientados para a indústria nas áreas da inteligência artificial, programação e sustentabilidade.

Mário Passos propõe, ainda, reforçar a atratividade do comércio do centro urbano, através de projetos e ações de valorização e animação do comércio local e do apoio ao plano de atividades para o comércio dinamizado pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão, nomeadamente para a consolidação do Marketplace “Comércio da Vila”.

Relativamente à internacionalização, apresenta um programa de Diplomacia Económica e Atração de Investimento, com a ligação de Famalicão às redes globais; na agricultura propõe uma bolsa anual para jovens estudantes da área.

No programa da coligação Mais Ação, Mais Famalicão estão outras medidas, como o reconhecimento de boas-práticas de empreendedorismo e a valorização dos projetos diferenciadores; integrar no Famalicão IN HUB valências de incubação e serviços partilhados; criar um programa de aceleração de ideias em contexto industrial e apoiar o intraempreendedorismo com foco na inovação industrial; intensificar a implementação do programa Created IN através das Missões Inovação, Open Days e Bolsas de Investigação, e a criação do selo CREATE IN para as empresas que integrem a rede de inovação municipal.

«À semelhança do que deve acontecer com outras áreas, também na economia precisamos de uma autarquia ativa e estimuladora, que crie condições favoráveis para o crescimento das empresas, porque só assim seremos capazes de impulsionar o crescimento económico de Famalicão e de melhorar a qualidade de vida dos famalicenses», diz o candidato, acrescentando que «a atitude cooperante da autarquia tem sido determinante no desenrolar de vários projetos», apontando, a título de exemplo, a instalação do Terminal Rodoferroviário de Mercadorias da Medway, em Lousado. «Investimento que conheceu várias dificuldades, mas que agora está pronto a avançar e que queremos continuar a acompanhar de perto nos próximos anos», conclui.

Mário Passos faz um balanço dos últimos quatro anos, ao nível da estratégia económica: captação de 641 milhões de euros de investimento e a criação de mais de 1600 novos postos de trabalho.