Esta terça-feira, o Presidente da Câmara de Famalicão recebeu um grupo de emigrantes famalicenses que, por esta altura do ano, regressam a casa para rever a família e os amigos que por cá ficaram.

Em jeito de conversa partilharam as vivências além-fronteiras, as dificuldades enfrentadas e as saudades difíceis de colmatar.

Natural de Calendário, Américo Mendanha viveu durante 50 anos na Alemanha e guarda boas memórias da forma como os portugueses são vistos além-fronteiras. “Somos reconhecidos por sermos trabalhadores”, contou. Mas reconhece que a emigração também tem um lado difícil, sobretudo quando significa “ver os filhos criarem raízes longe de Portugal”.

Uma realidade que Rosa Sousa e Fernando Mendes, de Ribeirão, também conhecem bem. Estão há 24 anos na Suíça, embora a família permaneça muito ligada a Portugal. A filha já regressou, uma decisão que descrevem como uma “alegria”, uma vez que também eles esperam voltar para “viver a reforma por cá”.

Nazaré Abreu, de Pedome, vê a possibilidade de regresso ganhar força dentro da própria família. Tem três filhos em França e “a mais nova quer vir para Portugal”. O filho mais velho, entretanto, casado, também pensa regressar e “já desafiou a mulher a aprender português para voltar”, contou.

Por entre histórias partilhadas houve tempo para abordar a transformação da cidade, os novos equipamentos e serviços ao dispor da comunidade. Nesse sentido, o Presidente da Câmara, Mário Passos, afirma que é “com muito agrado que quem regressa reconhece que Famalicão está melhor”.

No final, o autarca deixou um convite aos emigrantes para que aproveitem para visitar a cidade e conhecer de perto as transformações que aconteceram no concelho.