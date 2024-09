Famalicão: Mário Passos reitera pedido de regresso das Instâncias Centrais Cíveis, Criminal e Instrução Criminal ao Tribunal

“Memórias do Futuro” é o mote para a 9ª edição do Close-Up, o Observatório de Cinema de Famalicão, programado pela Casa das Artes. De 12 a 19 de outubro, o público de todas as idades tem acesso a uma programação com mais de 30 sessões de cinema.

A sessão de abertura vai acontecer no sábado, dia 12 de outubro, às 21h45, no Grande Auditório da Casa das Artes de Famalicão e vai contar com a estreia do Cine-concerto de Surma para a mítica curta metragem O Cão Andaluz, de Luis Buñuel, seguida da apresentação do novo disco da cantautora, “alla”.

A programação de Cine-Concertos prossegue com STRATA de Joana Gama & Luís Fernandes, na quarta-feira, 16 de outubro, às 21h15, no Teatro Narciso Ferreira.

GLIMMER de Rui Horta e Micro Audio Waves encerra o 9.º episódio de CLOSE-UP no sábado, 19 de outubro, às 21h45, no Grande Auditório da Casa das Artes. GLIMMER propõe o encontro entre ideias e emoções, atravessando questões que vão desde a ecologia à inclusão, ao amor, à tecnologia e à poesia, indo de encontro ao tema a que CLOSE-UP se dedica a explorar este ano, as Memórias do Futuro.

No domingo, dia 13 de outubro, às 11h30, há uma manhã dedicada às famílias, também no Grande Auditório da Casa das Artes, onde terá lugar o Cine-concerto de duas curtas de Charlie Chaplin, pela Orquestra da Costa Atlântica. O programa inclui ainda a oficina Imagens Lá de Casa de Tânia Dinis, às 15h30, e o regresso à mente de Riley pela Pixar em Divertida-mente 2, no dia 19 de outubro, às 11h00.

Ao longo da semana haverão ainda momentos dedicados à secção Paisagens temáticas, As Histórias do Cinema, Fantasia Lusitana e Café Kiarostami.

A programação do CLOSE-UP está disponível em closeup.pt e casadasartes.org.