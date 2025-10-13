Famalicão: Mário Passos volta a vencer… Chega elege um vereador

Apurada a votação final, a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão, foi a grande vencedora da noite eleitoral em Famalicão. O projeto de Mário Passos conquistou 49,64 % dos votos (41.488), conquistando seis vereadores, menos um que em 2021.

O PS, de Eduardo Oliveira, foi a segunda força política, com 33,45 % (27.960) e os mesmos quatro vereadores de 2021.

A surpresa da noite é a eleição de Pedro Alves, do Chega, eleito vereador, com 7.184 votos (8,60%).

Em termos de Assembleias de Freguesia, a coligação PSD/CDS conquistou a esmagadora maioria das mesmas, em listas próprias, mas também no apoio a movimento independentes, sendo que o PS manteve Louro, Vermoim e Riba de Ave; conquistou Landim, a união Mouquim, Jesufrei e Lemenhe e Joane.

Para a Assembleia Municipal, a lista de João Nascimento (PSD/CDS) foi eleita com 46,50%, com o PS em segundo lugar, com (32,57%) e o Chega com 10,53 a aumentar o grupo parlamentar de 1 para 4. A CDU mantém Tânia Silva e a Iniciativa Liberal conseguiu o seu primeiro eleito, Miguel Fidalgo.