Famalicão: Mariza, Nuno Ribeiro, Valter Lobo e Slow J nas Antoninas

As Festas Antoninas decorrem de 6 a 13 de junho. O programa de festas e o orçamento, de 993.414,26 euros, vão esta quinta-feira a reunião de Câmara para análise e votação.

Das atividades lúdicas e recreativas, às desportivas e culturais, contando com as religiosas, são dezenas as propostas. Um dos pontos altos são as Marchas, na noite de 12 de junho, quinta-feira, com início às 21h15. Sob o tema “Camilo Castelo Branco em Vila Nova de Famalicão”, participam (por esta ordem), a Associação Recreativa e Cultural de Antas, Associação Unidos de Avidos, Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte, Associação Coração Vale S. Cosme, Associação Cultural Recreativa S. Pedro de Riba de Ave, LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, Associação Sentir a Terra (União de Freguesias de Gondifelos, Outiz e Cavalões), e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Os concertos musicais são momentos que atraem muita gente. A primeira atuação, no dia 6, é dos Pedra d`Água, Slow J (22h30) e Toninho`s; no dia 7, Ivo Arantes (21h30) e Costinha (22h30); dia 8, Valter Lobo (21h30); no dia 9, Mariza (22 horas), na Praça D. Maria II; festival de folclore na tarde do dia 10 de junho; dia 11, Fammashow (21h30); dia 12, Teresa Tapadas (21 horas); dia 13, Banda de Música de Famalicão e Banda Marcial de Arnoso (14 horas), Nuno Ribeiro atua às 22 horas, no Parque da Devesa.

As atividades religiosas concentram-se no dia 13, com a missa solene em honra de Santo António, às 10h30; distribuição do pão de Santo António (12 horas); procissão solene (16 horas) que percorre as ruas da cidade.