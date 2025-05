Famalicão: Marotos da Concertina e DJ Diogo Fonseca nas Festas de S. João da Poça

A 14.ª edição das Raias Poéticas arranca esta quinta-feira, dia 29 de maio, e prolonga-se até sábado, último dia do mês, centrada na Casa das Artes. Com o tema “Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento”, conta com a participação de 35 poetas, pesquisadores e críticos de três continentes. Além das leituras de poesia, haverá dois momentos de reflexão e debate sobre a “Voz no Poema” e o “Inconsciente na Poesia”.

Entre os oradores dos três continentes, que vão refletir em conjunto acerca destes temas, destaque para a presença de Abreu Paxe (poeta, ensaísta e pesquisador no ISCED de Luanda-Angola); para a famalicense Luísa Monteiro (escritora, professora da Escola Superior de Teatro e Cinema, Investigadora do CIAC-ESTC e do PRÁXIS- Centro de Filosofia Política e Cultura (UBI); para Miguel Moita( psicoterapeuta psicanalítico, curador do Centro de Criação Psicanalítica) e Ana Marques Gastão (poeta, crítica literária e ensaísta. Coordena a revista Colóquio-Letras da Fundação Calouste Gulbenkian).

A organização continua a ser da Associação Raias Poéticas, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Casa das Artes. A curadoria é do curador de arte, poeta e ensaísta famalicense Luís Serguilha. Tem, ainda, a colaboração da Revista Incomunidade (Portugal), Palavra Comum (Corunha), Mallarmagens (Brasil) e Revista Quiasmo (Barcelona).

De acordo com a programação, a reflexão arranca às 18 horas do dia 29, com “Face to face, book to book”, e coordenação de Paulo Esse. No dia 30, começa às 16h40, com a presença do presidente da Câmara, Mário Passos; Luís Serguilha, curador de arte, poeta e ensaísta; e Álvaro Santos, pianista e diretor da Casa das Artes. Pelas 17 horas, os oradores convidados falam de “Raias Sonoras”; depois das 18 horas, abordam a “Voz do Poema”. No dia 31 de maio, a reflexão começa mais cedo, logo pela manhã, quando forem 10h30, com “Raias Sonoras”; depois das 17 horas abordam a “Poesia e Inconsciente”. Termina com ”Raias Sonoras”.