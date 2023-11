Famalicão: Marta Duque Vaz reedita “A Senhora Clap”

“A Senhora Clap”, da escritora famalicense Marta Duque Vaz, volta a ser editado, desta vez, sob a chancela Paulinas Editora. Danuta Wojciechowska ilustrou esta história que, em 2016, foi adaptada a peça de teatro no Brasil e que mereceu aplausos pelos palcos por onde passou, nomeadamente o Theatro Circo, em Braga.

O livro é apresentado este sábado, às 16 horas, na Galeria de Biodiversidade – Centro de Ciência Viva, no Jardim Botânico da Universidade do Porto, na Rua do Campo Alegre. A apresentação, a cargo do escritor Nuno Camarneiro, terá a presença da autora e da ilustradora.

Marta Duque Vaz começou no Jornalismo, passou pela Gestão e, pelo caminho, licenciou-se em Antropologia. Escreveu o monólogo «O lado esquerdo» e publicou o álbum ilustrado «História interminável». «Os anjos não morrem e tu morreste duas vezes» é o título da sua primeira antologia de contos.

“A Senhora Clap e o Mundo na Palma das Mãos” é, tal como consta da sinopse, uma história sobre a arte de bater palmas em situações alegres ou tristes… A Senhora Clap, quando bate palmas, abre muito os olhos. Tanto, tanto, que se vê tudo dentro dela, ficando totalmente transparente do lado esquerdo. Se é sabido que o bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo, o que podem causar as nossas palmas, se batidas com emoção e atenção verdadeiras?