Famalicão: Marta Oliveira Carvalho é campeã regional F45

Famalicão: 365 Running Project vence Campeonato Regional de Montanha
No passado domingo, dia 15, em Fafe, a 365 Running venceu o Campeonato Regional de Montanha, coletivamente, em femininos e masculinos.
O domínio coletivo traduz a excelente prestação individual. No setor feminino, Andreia Rocha sagrou-se vencedora no escalão F40, enquanto Ana Freitas conquistou o primeiro lugar no escalão F50; Sara Machado alcançou o 4.º lugar no escalão FSen, ficando muito próxima de garantir mais um pódio.
No setor masculino, Zé Silva sagrou-se campeão regional no escalão MSen, e Zé Luís assegurou o 2.º lugar no mesmo escalão, confirmando o forte desempenho coletivo. Marko Santos voltou a subir ao pódio ao conquistar o 3.º lugar no escalão M35, enquanto Armando Rodrigues garantiu o 2.º lugar no escalão M55. Também Luís Gonzaga (5.º M35), Sérgio Peixoto (6.º M35) e Renato Oliveira (4.º M40) contribuíram, de forma decisiva, para o triunfo da equipa.
Segundo a 365 Running Project, «este resultado reforça, uma vez mais, o compromisso, a dedicação e o espírito de equipa» que a carateriza; reflete, também, «o trabalho consistente e sustentado desenvolvido ao longo das últimas épocas e consolidando a sua posição de destaque no panorama regional», conclui.
Tempo: Vem aí pelo menos 5 dias de sol
Depois de um longo período de tempo chuvoso, o sol promete regressar em pleno à região, já na próxima quinta-feira.
Segundo adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas também vão subir, chegando aos 21 graus.
A chuva deverá regressar dia 24, terça-feira.
Confira a previsão atualizada aqui
Famalicão: Centro Social e Paroquial de Brufe celebra décima quarta semana de comunhão com a comunidade
O Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Brufe organiza, de 20 a 27 de fevereiro, a XIV Semana T. Do programa, que é para Todos, realce para as Conversas com Valores, uma tertúlia com o tema “Ninguém faz nada sozinho: o valor da Fraternidade do Trabalho em equipa”. São convidados, o pe. Vítor Novais, reitor do Seminário Conciliar de Braga e grande impulsionador desta obra social de Brufe; e Horácio Fernandes, vice-presidente do Centro social e membro fundador desta instituição.
O primeiro passo para a criação do Centro Social e Paroquial foi há 25 anos. Agora é tempo de recordar e celebrar uma obra que nasceu em equipa e continua a ser de todos.
A iniciativa arranca no dia 20, na Biblioteca D. Jorge Ortiga, piso 0, do Centro Social, com início às 21h15.
No domingo, dia 22, haverá venda de comida, entre o período das 12 e das 13 horas. As encomendas terão que ser realizadas até à próxima quinta-feira para os contactos 252 501 900 ou 96 879 06 26. Haverá lombo assado, acompanhado com batata, arroz e salada mista e papas de sarrabulho. Ainda uma feirinha de doces. Os recipientes são disponibilizados pelo Centro.
Famalicão: Orfeão assinala 110 anos e prepara concerto com 110 homens
As comemorações do 110° aniversário do Orfeão Famalicense tiveram início no dia 11 de fevereiro, com o anúncio em painéis eletrónicos, no centro da nossa cidade.
No passado sábado, dia 14, na Igreja Paroquial do Louro, foi celebrada missa de ação de graças e em memória dos orfeonistas falecidos, solenizada pelo Orfeão. No final cantaram-se os parabéns, houve bolo de aniversário e brinde, momentos que tiveram a presença da vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Famalicão. Susana Pereira felicitou a instituição e fez votos dos maiores sucessos em prol da música, em particular da coral e da cultura famalicense.
A direção da associação anunciou que ao longo deste ano serão realizadas diversas atividades para assinalar a efeméride, estando já agendado para o dia 28 de março, um concerto com a Banda de Famalicão, em que participarão 110 homens.
Participará nas celebrações da Semana Santa em Vila Nova de Famalicão e no dia 27 de junho estará no festival de música coral, em Tui – Galiza (Espanha), a convite do Coro San Telmo de Tui.
Recorde-se que São Telmo (ou São Pedro Gonçalves Telmo) dedicou a sua vida a auxiliar os homens do mar na Galiza e em Portugal e é celebrado também em Vila Nova de Famalicão, na paróquia de Santa Lucrécia do Louro, onde é mais conhecido por Santo do Monte.
Famalicão: Sapos do Pelhe vencem concurso de mascarados
O desfile e concurso de mascarados que decorreu na noite desta segunda-feira teve como vencedor o grupo “Sapos do Pelhe”, que arrecadaram 700 euros.
Em segundo lugar, com 500 euros, ficaram “Os Caretos”.
E em terceiro lugar, “Os Monstros das Bolachas” receberam 300 euros.
O desfile dos participantes aconteceu no palco que esteve instalado junto ao Centro Escolar Luís de Camões.
Os participantes foram avaliados por um júri que teve em conta a criatividade, originalidade, a execução dos disfarces e a alegria e animação das exibições.
Famalicão: Despiste em Antas faz quatro feridos
A noite desta segunda-feira fica marcada pelo despiste de duas viaturas ligeiras na rua José Freitas Dias, em Antas, Famalicão, tendo resultado quatro feridos.
O alerta foi dado por volta das 20h36 por um operacional dos Bombeiros Voluntários de Famalicão que terá passado no local. As vítimas, com ferimentos ligeiros, vão ser transportadas para o hospital de Famalicão.