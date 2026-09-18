O defesa famalicense, que veste as cores do FC Porto, está convocado para a Seleção Nacional sub-20 que vai disputar três jogos da Liga de Elite, agendados para o final de setembro e início de outubro.
O selecionador Vasco Faísca chamou 22 jogadores e Martim Cunha é um deles. O defesa do FC Porto já soma 40 internacionalizações por Portugal, tendo já marcado dois golos.
O conjunto nacional vai medir forças com Polónia (26 setembro), Suíça (29 setembro) e Chéquia (2 outubro), numa concentração que arranca na próxima segunda-feira e decorre no Algarve. Os três encontros estão marcados para o Estádio Algarve.