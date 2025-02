Este sábado joga-se mais uma jornada dos nacionais da 1.ª e 2.ª divisões de hóquei em patins que colocam duas equipas famalicenses em jogo. No principal campeonato nacional, jornada 15, o Riba d´Ave/CSJ Group joga às 18 horas, em casa do Tomar, décimo segundo, com 11 pontos, mais um que os ribadavenses.

À mesma hora, no Pavilhão Municipal, o FAC recebe a equipa B do Valongo, a contar para a jornada 16 do nacional da 2.ª divisão.

O Famalicense ocupa o terceiro lugar, com 32 pontos, enquanto que o Valongo B é décimo primeiro, com 17 pontos.