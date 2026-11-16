O jovem artista plástico famalicense, L. Mateus Faia, recebeu uma Menção Honrosa na XIV Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde, com a obra «Eu». Nesta edição foram selecionadas 88 obras, tendo sido atribuídos cinco prémios, entre as quais a menção honrosa a Mateus Faia.

A exposição encontra-se patente no Centro de Ciências Gastronómicas, em Vila Verde, até ao próximo dia 4 de dezembro, reunindo diferentes abordagens e linguagens artísticas, como a pintura, escultura, desenho, gravura, técnica mista e fotografia plástica. A iniciativa constitui, por isso, uma importante plataforma de promoção de novos talentos, reunindo artistas de reconhecido valor.

A Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde, promovida pelo município daquele concelho, em parceria com a Associação D’Arte, procura valorizar e divulgar o trabalho de jovens artistas nacionais e internacionais, proporcionando um espaço de partilha, experimentação e reconhecimento da criação artística contemporânea.