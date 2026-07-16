Famalicão: Matheus Mattara renova com o FC Famalicão até 2031

O defesa central brasileiro chegou ao conjunto famalicense proveniente da Juventus-SP na época 2024/25, para integrar a equipa de sub-19. As boas prestações nos juniores valeram a promoção aos sub-23, escalão no qual, na temporada passada, realizou 25 jogos e marcou três golos. O jovem defesa foi, ainda, chamado por diversas ocasiões ao banco de suplentes da equipa principal, mas acabou por não somar qualquer minuto.

Para Matheus Mattara, a renovação de contrato até 2031 representa um voto de confiança do FC Famalicão «e um reconhecimento» pelo percurso que tem vindo a construir no clube. «É muito gratificante ter-me sido proposta a renovação do contrato. É um sinal de que estou no caminho certo, mas sempre com a consciência de que ainda há muito caminho para ser percorrido», afirmou.

O defesa central destacou, ainda, a importância da confiança demonstrada pelo FC Famalicão. «Acreditaram muito em mim e proporcionaram-me o sonho de integrar o plantel de uma equipa da I Liga. Isso é incrível».

Com os objetivos bem definidos, o jovem futebolista garantiu que a estreia pela equipa principal é a grande meta que o motiva diariamente. «É naquilo em que mais penso e por aquilo que vou trabalhar», assegurou. Nesta pré-temporada, Mattara tem integrado os trabalhos da equipa orientada por Carlos Carvalhal, procurando convencer a equipa técnica e dar mais um passo rumo à estreia oficial pela formação principal.

Nesse processo de crescimento, o defesa revelou, ainda, contar com o apoio de alguns companheiros mais experientes do plantel. Léo Realpe e Ibrahima Ba têm desempenhado um papel importante na sua evolução, através de conselhos que o ajudam a crescer. «Têm-me dado muitos conselhos e ajudado em pequenos detalhes e pormenores para ajudar na minha evolução», concluiu.