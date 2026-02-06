Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Mathias de Amorim castigado com dois jogos

O médio do FC Famalicão é baixa certa para os próximos dois jogos (Aves SAD e Sporting) da equipa de Hugo Oliveira. Mathias de Amorim foi expulso, na jornada passada, em Barcelos, ainda na primeira parte com o Gil Vicente. Para além deste castigo, o jogador terá de pagar uma multa de 1.122 euros.

A ausência do médio, que esta época jogou 22 das 23 partidas realizadas pelo Famalicão, é um “problema” para o meio campo famalicense. Hugo Oliveira poderá optar uma de quatro possibilidades para jogar ao lado de Tom van de Looi. Otar Mamageishvili, Marcos Peña, Gonzalo Pastor ou Pedro Santos.

O FC Famalicão recebe, na próxima jornada da I Liga, o Aves SAD. O jogo é segunda-feira, às 18h45, no Estádio Municipal.

Famalicão: Galheiro de Valdossos com cinco dias de animação

A Associação Galheiro de Valdossos volta a organizar a queima do galheiro. Este ano, as festividades realizam-se entre 13 e 17 de fevereiro, na localidade de Valdossos, numa iniciativa repleta de tradição, entretenimento e gastronomia.

Na sexta-feira, 13 de fevereiro, realiza-se um jantar de amigos que inclui arroz de cabidela, com a animação dos cantares ao desafio por conta do Gonçalo Moreira e João Oliveira.

Sábado, 14 de fevereiro, às 14 horas, tem lugar um torneio de sueca. À noite, às 20 horas, realiza-se o Jantar dos Namorados, com acompanhamento de música ao vivo por Susana Costa.

No domingo, ocorre a 1ª edição da caminhada “Rota dos Galheiros” que terá início às 10h, e percorrerá os 4 galheiros da freguesia, com atuação dos Zés Pereiras. A caminhada é antecedida por uma animada sessão de aquecimento com a professora de dança Mariana Alves.

O menu gastronómico apresenta para o almoço de domingo gordo o tradicional cozido à portuguesa. A partir das 15 horas, decorre o Festival de Ranchos, com a participação de cinco grupos folclóricos. Às 21 horas, os Amigos do Minho finalizam o programa.

Na segunda-feira, 16 de fevereiro, Veiguinha da Viola anima a noite, com um concerto agendado para as 21 horas.

Na terça-feira, 17 de fevereiro, dia das grandes festividades, atua MDancers Academy, às 20h30, seguida de rusgas de concertinas e do espetáculo de fogo Dzubigon. Pelas 22 horas, o momento mais aguardado da festa com o ritual de encenação e a queima do Galheiro.

Todas as informações disponíveis nas redes sociais – Galheiro de Valdossos.”

Famalicão: Apuramento de campeão coloca três equipas em ação este fim de semana

Este fim de semana, as três equipas da formação do FC Famalicão que lutam pelos respetivos títulos nacionais entram em ação. Os sub-19 jogam no domingo, às 11 horas, com o Sporting, no Estádio Aurélio Pereira.

A equipa sub-17 também joga domingo, às 15 horas, no campo n.º 1 da Academia, com o Estoril. A formação sub-16 recebe, este sábado, às 11 horas, a UD Oliveirense, também no campo n.º 1 da Academia.

Os sub-15, na fase de manutenção, recebem o Taboeira, no domingo, às 11 horas, no campo n.º 1 da Academia.

Recorde-se que estas fases de apuramento de campeão e de manutenção estão, ainda, nas primeiras jornadas.

Jogador do Aves SAD que fraturou a perna vem hoje para o hospital de Famalicão

Antoine Baroan, jogador da Aves SAD que, na noite desta quinta-feira, fraturou a perna esquerda na partida da Taça de Portugal, com o Sporting, será transportado, esta sexta-feira, para o Hospital de Famalicão.

Após a grave lesão, o jogador foi estabilizado pelas equipas médicas presentes no estádio e seguiu para o Hospital de São José, em Lisboa, onde foi observado e sujeito ao processo de estabilização. Antoine Baroan passou a noite naquela unidade hospitalar e vem, esta sexta-feira, para o Hospital de Famalicão. Posteriormente ficará a cargo do departamento clínico da AVS Futebol SAD.

Recorde-se que na próxima segunda-feira, a formação da Vila das Aves joga no Estádio Municipal, com o FC Famalicão, partida da 21.ª jornada da I Liga.

Material Roubado: Venda na Feira de Famalicão deu prisão a duas mulheres e um homem

O Tribunal de Braga condenou duas mulheres e um homem a penas de prisão efetiva por um roubo ocorrido em Barcelos, depois de parte da mercadoria ter sido colocada à venda na feira de Famalicão.

Os factos remontam a julho de 2023, quando os arguidos se deslocaram a Lijó, no concelho de Barcelos, fingindo querer adquirir peças de vestuário a uma comerciante do ramo têxtil. No local, acabaram por roubado cerca de três mil peças de roupa, avaliadas em cerca de seis mil euros.

Dias depois, dois dos arguidos deslocaram-se à feira de Famalicão para vender parte da mercadoria roubada. A situação foi detetada pela própria comerciante lesada, que reconheceu os artigos e alertou a PSP, o que permitiu a apreensão de peças de vestuário no valor de 2.227 euros.

O coletivo de juízes condenou os três arguidos pelos crimes de roubo qualificado, coação agravada e injúria. Ficaram ainda obrigados a indemnizar a vítima em 6.323 euros por danos patrimoniais e morais, além da perda de 3.723 euros a favor do Estado, correspondente a vantagens ilícitas obtidas com os crimes.

Fonte: O Minho

Tribunal decide: Caso a envolver têxtil famalicense terá que ser resolvido no Paquistão

A têxtil Rifer, sediada em Vila Nova de Famalicão, terá de recorrer aos tribunais do Paquistão para tentar reaver 169 mil euros, após alegar ter recebido fio para tecelagem com defeito, material que acabou por não poder ser usado na produção.

O caso chegou aos tribunais portugueses, mas o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que o litígio deve ser tratado no Paquistão, uma vez que os contratos entre as empresas indicam esse país como foro competente em caso de conflito.

A empresa famalicense alegou dificuldades em avançar com o processo naquele país, mas a decisão judicial manteve a obrigatoriedade de recorrer à justiça paquistanesa.

Famalicão entre os concelhos sob alerta devido ao aumento do caudal dos rios

A Proteção Civil avisou que vários rios portugueses estão com caudais elevados, aumentando o risco de inundações nos próximos dias. O alerta estende-se não só às zonas junto aos rios, mas também às localidades próximas de ribeiras e afluentes.

O rio Ave é um dos que apresenta maior perigo, colocando em atenção os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão, onde se recomenda especial cuidado nas áreas mais próximas das margens e linhas de água.

Na lista de rios com risco elevado surgem ainda o Lima, Cávado, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana. Outros, como o Vouga, Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, apresentam risco significativo.

A Proteção Civil aconselha a população a evitar zonas inundáveis e a seguir as orientações das autoridades.