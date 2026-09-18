A convocatória da Seleção Nacional sub-21 para os últimos jogos de qualificação para o Campeonato da Europa ficou conhecida esta sexta-feira e o médio do FC Famalicão figura entre os eleitos. A Equipa das Quinas joga na Bulgária a 25 de setembro, defronta Gibraltar (nos Açores, a 30 de setembro) e recebe a Chéquia (em Leiria, a 6 de outubro).

Mathias de Amorim já soma 12 internacionalizações por Portugal.

A concentração da formação nacional está agendada para a próxima segunda-feira, em Oeiras. Antes, Mathias de Amorim deverá ir a jogo, na partida que o Famalicão vai realizar na tarde deste sábado, em casa do Nacional da Madeira. O jovem médio é fundamental no meio campo ofensivo famalicense e tem jogado, cada vez mais, próximo de zonas de finalização. Foi titular em todas as partidas (6) da I Liga e se nada de transcendente acontecer até às 15h30 deste sábado, voltará a ser a titular, cumprindo o sétimo jogo.

Quanto à Seleção, há três jogos por realizar e tem cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Por isso, os comandados de Luís Freire estão muito bem colocados para confirmar o apuramento para a maior competição do escalão.