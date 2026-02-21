Famalicão: Mathias de Amorim regressa após castigo e confia na vitória sobre o Casa Pia (c/vídeo)

Mathias de Amorim, após cumprir 2 jogos de castigo, pela expulsão em Barcelos, com o Gil Vicente, já pode entrar nas opções do treinador Hugo Oliveira para a receção ao Casa Pia, na noite desta segunda-feira. O médio, um dos habituais titulares no meio campo, aposta na vitória perante um adversário «que está numa boa série, com quatro jogo sem perder».

A crença na vitória «advém da confiança dos jogadores e do trabalho que realizamos ao longo da semana», refere o jogador. Na antevisão ao jogo, Mathias de Amorim passa um olhar pelo seu percurso no Famalicão, onde «evolui muito»; do «orgulho» em representar a seleção nacional sub-21 e do trabalho, «muito trabalho», que ainda falta «para chegar à seleção principal».

Confira, no vídeo, as declarações do jovem do FC Famalicão.