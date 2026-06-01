Famalicão: Matilde Batista dá concerto em Ribeirão

Foi anunciado esta segunda-feira, através das redes sociais, que o criativo do FC Famalicão passou a ser agenciado pela empresa (Polaris Sports) detida por Jorge Mendes.

Numa altura em que o mercado de verão já abriu oficialmente, o médio do Famalicão tem sido associado a vários clubes, tanto em Portugal como no estrangeiro. Segundo o jornal A Bola, o Benfica é o mais recente interessado no jogador. Apesar de, na semana passada, ter sido dado como certo no FC Porto, o presidente portista, André Villas-Boas, veio desmentir quaisquer negociações com o emblema famalicense. Recorde-se que, em janeiro, surgiu o interesse da Lazio, mas as conversas não tiveram seguimento, e ainda houve interesse do Al-Ithiaad, na altura treinado por Sérgio Conceição, e apesar de os clubes terem chegado a acordo por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, a vontade do jogador prevaleceu e o negócio acabou por cair.

O médio natural da Póvoa de Varzim, valorizou-se esta temporada em sete milhões de euros, segundo dados do Transfermarkt. Atualmente, vale 25 milhões de euros, tem uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões e contrato válido até junho de 2029.

O forte interesse no capitão dos famalicenses surge devido às consecutivas épocas de elevado nível que tem realizado e à forma como se afirmou na equipa principal, onde já cumpre a quarta temporada consecutiva, ele que chegou ao clube para jogar nos sub-15, na época 2018/2019, tendo chegado do FC Porto. Ao serviço da equipa principal soma 120 jogos, 12 golos e 16 assistências.

Na temporada recentemente concluída, foi uma peça fundamental no onze-base de Hugo Oliveira. No total, fez 2881 minutos, distribuídos por 32 jogos na Liga Betclic, onde apontou 4 golos e fez 2 assistências, fez ainda 2 jogos na Taça de Portugal. Tendo recebido várias distinções, ao ser eleito o melhor jovem dos meses, de agosto/setembro e março,

Lançado por Rui Jorge na Seleção Nacional de sub-21, o médio conta já com 14 internacionalizações e um golo. Recorde-se que a temporada termina oficialmente para Gustavo Sá precisamente com um jogo da seleção jovem frente à Irlanda do Norte, na próxima sexta-feira, numa partida marcada para as 19h30.

Tiago Torres