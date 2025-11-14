Famalicão: Mau tempo adia magusto em Gavião

O magusto que estava previsto para este sábado, dia 15 de novembro, foi adiado para o dia 1 de dezembro (feriado), mantendo o mesmo horário e propósitos do convívio.

O evento é uma organização da junta e das associações da freguesia de Gavião. Começa às 15 horas, no polidesportivo das Ribeiras. Além das castanhas assadas e do vinho, inclui porco no espeto.

A animação está garantida pelo Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Gavião.