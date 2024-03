A Concelhia do CDS/PP, liderada por Hélder Pereira, já reagiu à nomeação de Nuno Melo para ministro da Defesa.

O partido regista “com muita satisfação e particular orgulho” ao anúncio das escolhas para a composição do XXIV Governo Constitucional, “com a pasta do Ministério da Defesa entregue a Nuno Melo , o líder do CDS-PP, militante de base da concelhia de Vila Nova de Famalicão”, considerando que a Defesa nacional “fica em muito boas mãos”.

Nuno Melo, que toma posse, bem como os restantes ministros, na próxima terça-feira, já liderou a Concelhia de Famalicão e a Distrital. É, também, presidente da Assembleia Municipal