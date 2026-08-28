Na noite deste domingo, a contar para a quarta jornada da I Liga, o FC Famalicão recebe o Gil Vicente e o mote para o jogo entre vizinhos foi dado por Tom van de Looi. O médio pede «a máxima concentração e agressividade» para que a equipa entre no trilho da vitória, o que ainda não conseguiu na presente época, após um empate (1-1, Estoril) e duas derrotas (1-2, Marítimo; 1-0, Santa Clara).

O camisola 6, a cumprir a terceira época no clube, nota que o adversário (dois jogos, duas vitórias) «começou bem a época e tem um bom plantel. Temos de estar no nosso melhor e jogar bem desde o início, com a máximo concentração e agressividade». A semana de trabalho «correu bem», o jogo «foi bem preparado» e, agora, «é demonstrar isso dentro do campo».

O início do campeonato está longe de cumprir os anseios do grupo e dos adeptos, pelo que Tom van de Looi fala em reação ao momento. «Percebo que as expectativas sejam mais altas depois do que fizemos na época passada, mas temos de esquecer isso. Já começou uma nova época e há equipas que talvez olhem para nós de forma diferente. Acredito muito que vamos dar uma boa resposta» com a ajuda dos adeptos «que têm sido muito importantes», considerou o médio em reproduzidas pelos meios de comunicação oficiais do clube e que pode conferir, na íntegra, no vídeo.