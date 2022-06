Famalicão: Maximiano Campos assume coordenação dos escalões de formação do Operário FC

Maximiano Campos é o novo coordenador do departamento de formação do Operário Futebol Clube, popular coletividade sediada em Mões.

Este ex-atleta e atualmente treinador das camadas jovens está no clube há oito anos e enfrenta este novo desafio com o sentido «de melhorar o desempenho e objetivos do clube e criar mais e melhores condições para os nossos atletas, bem como para os treinadores, pois são a fonte de sucesso do clube».

Maximiano fala em «criar hábitos de uma família unida. Aqui iremos respirar um ar saudável, de alegria e de vitória. Enquanto coordenador, serei mais um para ajudar em tudo o que este clube precisar».