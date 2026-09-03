Famalicão volta a receber a conferência MEAT MEETINGS’26, a terceira edição da iniciativa é dedicada ao tema “Tecnologia e valorização do setor cárneo”, um debate promovido pelo TECMEAT – Centro de Competências do Agroalimentar, em parceria com o Município de Famalicão, que vai decorrer no pequeno auditório da Casa das Artes a 30 de setembro.

Especialistas nacionais e internacionais vão apresentar e discutir soluções, experiências e boas práticas relacionadas com a inovação tecnológica, a sustentabilidade e a competitividade da produção pecuária e da indústria agroalimentar.

No concelho de Famalicão, o setor agroalimentar representa cerca de 573,5 milhões de euros de volume de negócios e emprega aproximadamente 3 100 pessoas, distribuídas por cerca de 200 empresas.

Recorde-se que o TECMEAT está instalado no Famalicão IN HUB, em Vale S. Cosme, onde está a ser feito um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros na ampliação dos laboratórios.

A participação no MEAT MEETINGS’26 é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. As informações sobre o evento podem ser questionadas através do email geral@tecmeat.pt